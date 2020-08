RIFORMA PENSIONI/ Damiano propone mix flessibilità e previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

In un articolo pubblicato sul sito di Ipsoa, Cesare Damiano ricorda che Quota 100 è “una misura congiunturale”, mentre quello che occorre in Italia è un intervento di riforma pensioni strutturale. “Sostengo che Quota 100 vada portata alla sua fine naturale nel 2021 perché si deve pur mantenere un filo logico di fedeltà nei patti sottoscritti con i cittadini. In passato abbiamo vissuto la terribile vicenda – non ancora esaurita – degli esodati. Nei loro confronti, quel patto fu rotto. Secondo le norme vigenti fino alla Fornero, potevano andare in pensione. Fecero un progetto di vita, lasciarono il lavoro, chiesero la pensione. Un mattino si trovarono senza più il lavoro e senza poter andare in pensione. È illogico. Per Quota 100 si deve anche osservare che metà della platea potenziale non l’ha utilizzata. Abbiamo dunque, un risparmio di risorse di cui tener conto”, spiega l’ex ministro del Lavoro.

IL RAFFORZAMENTO DELLA FLESSIBILITÀ STRUTTURALE

Guardando al futuro previdenziale dei giovani, Damiano ritiene che tramite la previdenza complementare bisognerebbe contribuire a “conseguire un livello di dignità nell’importo della pensione. Quindi, si devono invogliare tutti ad aderire a queste forme di welfare secondario; questo, in un tentativo di immaginare il futuro del welfare nella complementarietà tra quel che deve essere pubblico e quel che deve essere privato. Questo impegno, associato a un sano ragionamento sul rafforzamento della ‘flessibilità strutturale nella previdenza’, già in parte introdotta con l’Ape sociale, è centrale per il disegno del welfare futuro”.



