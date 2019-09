RIFORMA PENSIONI/ Damiano: Quota 100 non si può smontare (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANO

Cesare Damiano è convinto che la riforma pensioni con Quota 100 e il Reddito di cittadinanza non si possano smontare. “Lo dico con convinzione perché non possiamo prendere i cittadini in ostaggio: le persone normali hanno fiducia nelle leggi e su queste costruiscono anche il loro futuro e quello della loro famiglie. Il futuro non può essergli scippato. Chiudiamo la stagione della furia iconoclasta, che al tempo del Governo Monti ha fatto scempio del sistema pensionistico e creato gli esodati, in nome della Troika europea. Bastava un po’ di gradualità. Facciamo prevalere adesso la saggezza”, afferma l’ex ministro del Lavoro in una nota. Certo, non nasconde che sarebbe stato meglio costruire le due misure in modo più equo, ma ciò non toglie che si possa fare qualche correzione in tal senso.

L’USO DEI RISPARMI

“Approfittiamo del fatto che il loro ‘tiraggio’ è circa la metà di quanto previsto, con il relativo risparmio delle risorse stanziate che può essere utilizzato in nuove direzioni (rendere strutturale l’Ape sociale) e per quadrare il Bilancio. Se le 200 principali aziende americane hanno scritto nell’ultimo documento del ‘Business Roundtable’ che bisogna farla finita con la teologia del ‘prima gli azionisti’, che dovrebbe essere sostituita da quella del ‘prima il benessere dei lavoratori e dei clienti e la difesa dell’ecosistema e poi gli azionisti’, è ora che anche la politica si convinca che prima vengono i cittadini, i lavoratori e i pensionati che versano in condizioni di difficoltà, e poi il rigorismo economico”, evidenzia ancora Damiano.

