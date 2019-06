RIFORMA PENSIONI/ Dati soddisfacenti per assegni cittadinanza (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I DATI SUGLI ASSEGNI DI CITTADINANZA

Oltre alla riforma pensioni con Quota 100, il Governo ha introdotto il Reddito e la pensione di cittadinanza. Questi ultimi fortemente voluti dal Movimento 5 Stelle, che ora ne rivendicano la bontà attraverso un post su Facebook di Tiziana Ciprini, che commenta gli ultimi dati sulla povertà in Italia. “Il Reddito e la Pensione di Cittadinanza sono due strumenti fondamentali di contrasto alla povertà per un Paese come l’Italia in cui la povertà in 10 anni è aumentata del 74 per cento. Un dato che fa emergere quanto questo gravissimo problema sia stato sottovalutato dai governi precedenti. Per il MoVimento 5 Stelle è stato invece, da sempre, una priorità e dopo nemmeno un anno di governo siamo riusciti ad introdurre questa misura di dignità”, scrive la deputata pentastellata.

LA LOTTA ALLA POVERTÀ

Che snocciola poi altri dati: “Nel 2018 secondo la rilevazione Istat le famiglie in condizioni di povertà assoluta sono oltre 1,8 milioni per un totale di 5 milioni di individui, circa 9 milioni di individui invece se si parla di povertà relativa”. Dal suo punto di vista questi sono “numeri che dimostrano quanto fosse urgente cambiare rotta. Noi abbiamo messo al centro i bisogni dei cittadini e i dati relativi alle richieste che sono state fatte fino ad ora per percepire il Reddito e la Pensione di Cittadinanza sono davvero soddisfacenti. Aver raggiunto in pochi mesi circa 3 milioni di potenziali beneficiari è davvero un successo, soprattutto se si prendono come riferimento i dati delle misure che erano state introdotte negli anni scorsi”.

