RIFORMA PENSIONI/ Def, caccia a 15 miliardi anche per il post-Quota 100

RIFORMA PENSIONI, L’ATTESA PER IL DEF

In un articolo Sul Sole 24 Ore viene evidenziato che mentre si lavora al Decreto sostegno, nel Governo si sta mettendo anche a punto la bozza del Documento di economia e finanza e “giù si ipotizza che il Governo potrebbe essere chiamato a individuare una dote aggiuntiva da almeno 15 miliardi per dare solidità all’annunciato riordino degli ammortizzatori sociali, rendere credibile l’avvio della riforma fiscale ed evitare lo scalone previdenziale che si affaccia a fine anno con la fine della sperimentazione triennale di Quota 100”. Andrà quindi monitorata la situazione anche perché è molto probabile che con il Def diventerà chiaro quante risorse l’esecutivo intende mettere a disposizione delle misure di riforma pensioni per il prossimo anno.

IL RICORSO ALL’ISOPENSIONE DI TIM

Il quotidiano di Confindustria segnala anche che Tim ha fatto ricorso all’isopensione, misura prevista già dai tempi della Legge Fornero, per 1.300 uscite volontarie riservate a chi maturerà i requisiti pensionistici entro il 2026. I costi dell’operazione saranno completamente a carico dell’azienda, che ha raggiunto un accordo con i sindacati e potrebbe anche assumere nuove figure professionali utili all’innovazione e alla digitalizzazione. Il Sole 24 Ore ricorda anche che Tim lo scorso anno aveva fatto ricorso al contratto di espansione e che tra il 2019 e il 2020 ci sono già state circa 4.700 uscite volontarie sempre attraverso l’isopensione. In tre anni, quindi, si potrebbe arrivare a un numero di scivoli verso la pensione superiori a 6.000 unità.



