RIFORMA PENSIONI/ Di Maio e i vitalizi dei parlamentari (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DI MAIO

Manca meno di una settimana all’apertura delle urne per il referendum costituzionale riguardante il taglio dei parlamentari. Luigi Di Maio ricorda l’importanza del voto anche per quel che riguarda i vitalizi di deputati e senatori, uno dei temi collaterali, ma dibattuti quando si parla di riforma pensioni. Sulla propria pagina Facebook il ministro degli Esteri scrive che “qualcuno chiama il referendum del 20 e 21 settembre il referendum dell’antipolitica. Secondo loro tagliare 345 parlamentari per tornare ai valori di tutti i Paesi normali è antipolitica. E allora come li definiscono gli assenteisti, i trasformisti, o quelli che frequentano il Parlamento una volta al mese ricevendo stipendi da 15mila euro, quelli con una, due o anche tre pensioni d’oro, quelli che considerano il vitalizio un diritto…”.

IL TAGLIO DEI VITALIZI

Per l’esponente del Movimento 5 Stelle “questa è antipolitica, non un referendum”. E aggiunge: “Chi cambia casacca per restare attaccato alla poltrona. Chi in parlamento è un assenteista cronico. Chi pensa solamente al proprio tornaconto personale. Chi spera in una pensione d’oro e si batte per riavere i vitalizi. Chiamiamo le cose con il loro nome: questa è la vera antipolitica. Non la riduzione di 345 parlamentari”. Per questi motivi, legati quindi anche ai risparmi di spesa sulle pensioni dei parlamentari, Di Maio voterà Sì al referendum. C’è intanto da ricordare che al Senato è stata fatta marcia indietro sul taglio dei vitalizi in essere e M5s ha già annunciato battaglia per fare in modo che venga ripristinato.



