RIFORMA PENSIONI/ DL Crescita, maxi scivolo 5 anni e misure amianto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, MISURE ANCHE NEL DL CRESCITA

Mentre Matteo Salvini ha annunciato che le pensioni di invalidità saranno aumentate, Caro Sibilia ha ricordato che nel decreto crescita è stata inserita una norma di riforma pensioni “che allarga le maglie per il riconoscimento delle pensioni attribuite ai lavoratori affetti da patologie da amianto”. Si tratta di un provvedimento che “rappresenta un passo importante a parziale risarcimento verso di chi ha subito, sulla propria pelle, gli effetti del contatto con un materiale pericoloso come l’amianto. Per troppo tempo la questione è stata ignorata, unitamente ai danni, fisici ed emotivi, che questi lavoratori hanno subito. Il Governo del cambiamento ha, invece, affrontato il problema, riconoscendo ai lavorati malati per asbesto, e alle famiglie di chi ha perso la vita, la pensione per malattia professionale”.

LE PAROLE DI SIBILIA

Inoltre, come ha spiegato il sottosegretario all’Interno, è stata l’Inail nella sua relazione annuale a evidenziare “che solo nel 2018 sono deceduti 257 lavoratori per silicosi/asbestosi: un dato allarmante che fa riflettere su quanto, in passato, sia mancata attenzione per la salute degli operai”. Sibilia ha anche augurato buon lavoro al nuovo Presidente del Fondo vittime sull’amianto e ha sottolineato che “da parte del Governo c’è la massima attenzione sul tema amianto e sui danni procurati alle persone e all’ambiente. Per questo, continueremo a vigilare e ad impegnarci a tutela dei lavoratori e dei nostri territori affinché quanto accaduto in passato non si ripeta più in futuro”.

