RIFORMA PENSIONI/ Draghi incontra i sindacati: costi e flessibilità sul tavolo

RIFORMA PENSIONI, INCONTRO DRAGHI-SINDACATI

Oggi è in programma l’incontro tra Mario Draghi e i sindacati e Roberto Ghiselli evidenzia che sono tanti i temi che verranno posti all’attenzione del Premier incaricato, in particolare “la difesa e la crescita del lavoro. Ma faremo presente al Presidente anche l’esigenza di riprendere il confronto sulla previdenza dal punto in cui era giunto con il precedente Governo, con l’obiettivo di una vera riforma da fare entro l’anno che vada nella direzione da noi indicata. E in questa prospettiva è importante anche che le due Commissioni recentemente costituite presso il Ministero del lavoro sui lavori gravosi e sulla spesa previdenziale possano proseguire la loro attività”. Per il sindacalista resta importante arrivare a una misura di flessibilità dai 62 anni di età e l’ingresso in quiescenza dopo 41 anni di contribuzione.

LA SPESA PENSIONISTICA SU PIL

Intervistato da pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Cgil fa anche un ragionamento interessante sul costo delle misure previdenziali per il bilancio dello Stato. Ghiselli ricorda infatti che ci sono misure, come Opzione donna, che non sono un costo per lo Stato, ma addirittura rappresentano un risparmio nel medio lungo termine, considerando il ricalcolo contributivo dell’assegno che viene liquidato. Inoltre, quando si dice che la spesa pensionistica su Pil nel 2020 è cresciuta di un punto percentuale occorre precisare che “questo è l’effetto combinato di due situazioni eccezionali, Quota 100 e la caduta del Pil per effetto della pandemia”. Se ci sarà quindi una crescita dell’economia, allora la spesa pensionistica su Pil diminuirà quest’anno senza che sia necessario ricorrere a tagli della spesa.



