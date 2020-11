RIFORMA PENSIONI/ Durigon: da Lega proposta di legge su Quota 41 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LEGA INSISTE SU QUOTA 41

Claudio Durigon annuncia che la Lega presenterà una proposta di legge per varare la misura di riforma pensioni nota come Quota 41. “Non abbiamo affatto cambiato idea e rimaniamo convinti che dopo 41 anni di contributi versati, indipendentemente dall’età anagrafica, sia un sacrosanto diritto poter andare in pensione e lasciare, dunque, spazio a una nuova leva. I lavoratori sono stanchi, ce ne rendiamo conto, e oggi più che mai provati dal contesto sanitario e psicologico che stiamo vivendo, ecco perché dalla nostra manifestiamo massima solidarietà a quei lavoratori che, avendo a lungo versato i contributi e avendo una carriera lavorativa quarantennale, meriterebbero oggi di potersi ritirare dal mercato del lavoro, rientrando per giunta in quella fascia d’età considerata anche più a rischio contagio”, spiega il Senatore leghista in un’intervista pensionipertutti.it.

LE PAROLE DI DURIGON

Durigon evidenzia anche che riguardo a Quota 100 si parla “in modo improprio di boom iniziale e poi di arresto delle istanze presentate”. Dal suo punto di vista sarebbe sufficiente vedere le previsioni di copertura “e capire che nel primo anno era previsto dalla ragioneria che uscissero 290 mila persone, che sarebbero salite a 327 mila nel 2020, compresi quelle dell’anno precedente, fino a 356 mila del 2021, comprese le persone uscite nei due anni prima di sperimentazione. Quindi era già previsto che il bacino degli aventi diritto sarebbe stato inferiore negli anni successivi. Dunque non è che la misura sia stata un flop o stia perdendo appeal”.



