RIFORMA PENSIONI/ Durigon e Tripiedi dopo lo stop di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza conferma lo stop a Quota 100 e spiega che la misura sperimentale di riforma pensioni “sarà sostituita da misure mirate a categorie con mansioni logoranti”. Secondo Claudio Durigon, “invece di spendere per i sostegni e la cassa integrazione ai giovani sarebbe meglio far uscire volontariamente qualche anno prima, rispetto ai 67 anni attuali, i più vecchi”. Al Tempo, il sottosegretario all’Economia spiega che questo “sarebbe possibile solo nel privato però, non nel pubblico, dove oggi ci sono già sistemi come nel settore del credito, per finanziare le uscite anticipate degli esuberi fino a sei anni prima del tempo stabilito”. Per il deputato leghista occorre quindi puntare su Quota 41. Nella proposta di legge della Lega, tuttavia, essa prevede il ricalcolo contributivo dell’assegno.

LA RICHIESTA DI TRIPIEDI

Secondo Davide Tripiedi, il Governo dovrebbe riaprire il cantiere pensioni e fare in modo che ci sia “una maggiore flessibilità in uscita per i lavoratori e istituire una pensione di garanzia per i giovani sono obiettivi imprescindibili”. Per fare questo, secondo quanto riporta lanotiziagiornale.it, il deputato pentastellato ritiene che vadano “riattivate le due commissioni tecniche costituite con il Conte II: quella per la separazione fra previdenza e assistenza e quella per la classificazione dei lavori gravosi. Allo stesso tempo vanno inseriti i lavoratori edili e affini nella categoria dei lavori usuranti, di cui non fanno ancora parte, come si prefigge la mia proposta di legge in discussione in XI commissione alla Camera”.

