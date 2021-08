RIFORMA PENSIONI/ Durigon: mi batterò per evitare ritorno alla Legge Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon avrebbe dovuto partecipare all’evento “La Piazza” organizzato a Ceglie Messapica (BR) da affaritaliani.it. Tuttavia ha deciso poi di rinunciare alla partecipazione e ha scritto una lettera al direttore del quotidiano online per spiegare che ora ritiene “doveroso dedicare un po’ di tempo alla mia famiglia. Ero desideroso di potermi confrontare con voi, soprattutto su alcuni temi che mi stanno particolarmente a cuore come Quota 100 o la rottamazione delle cartelle esattoriali”. L’ex sottosegretario all’Economia evidenzia comunque di essere pronto per altre battaglie, “non solo quella delle pensioni, per evitare il ritorno alla legge Fornero, ma anche la rottamazione di decine di milioni di cartelle esattoriali o per i referendum sulla Giustizia”.

LE PAROLE DI RINALDI E TAJANI

Intanto, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Antonio Maria Rinaldi, collega di partito di Durigon, ha spiegato di avere un sospetto su quanto accaduto: “Non è che gli fanno pagare le sue battaglie su Quota 100?”. A proposito della misura di riforma pensioni voluta dalla Lega nel 2018, Antonio Tajani, partecipando proprio a “La Piazza”, stando a quanto riporta fanpage.it, ha detto: “Quota 100 secondo me non è stata la soluzione del problema. Per esempio abbiamo perso tanti medici che sono andati in pensione proprio con Quota 100. Non mi pare che sia stata la soluzione per le pensioni”. Vedremo quale sarà la soluzione che troverà il Governo, tenendo conto che la Lega presenterà la sua proposta, cui sta lavorando proprio Durigon.

