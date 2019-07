RIFORMA PENSIONI/ Durigon: obiettivo Quota 41. Più garanzie a donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon è stato ospite della trasmissione In Onda, nella quale ha affrontato anche i temi di riforma pensioni. Come lo stesso sottosegretario al Lavoro ha scritto su Facebook, infatti, “abbiamo parlato anche della prossima finanziaria, oltre i temi principali della flat tax e taglio del cuneo fiscale sul lavoro, è necessario mettere in campo altre norme che continuano il percorso della riforma pensionistica. Dobbiamo dare più garanzie alle donne, quindi sarà sicura la proroga di Opzione donna verificare la possibilità di inserire contributi figurativi per le mamme lavoratrici, che serva anche a garantire il welfare familiare, dare risposte agli ultimi esodati della iniqua legge Fornero, creare i presupposti per la separazione tra previdenza e assistenza. Il tutto serve per arrivare finalmente alla vera riforma pensionistica: la Quota 41”.

IL COMMENTO DEL CODS

Parole che non sono sfuggite a Orietta Armiliato, che al nome delle iscritte al Comitato Opzione donna social, ringrazia “per aver fatto emergere insieme ai conduttori del programma ed agli ospiti presenti, la necessità di veder riconosciuto quello che comunemente viene definito come ‘lavoro di cura’ che è appannaggio della popolazione femminile”. Tuttavia ha ricordato che “il riconoscere e premiare tramite la maternità le lavoratrici, non ci sembra una soluzione equa e dunque confidiamo in una determinazione che coinvolga tutte le donne, magari con un occhio di riguardo per coloro che sono anche madri se vogliamo, ma non in via prevalente o peggio, esclusiva. Grazie in ogni caso per l’attenzione al tema e per farvene carico”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA