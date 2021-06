RIFORMA PENSIONI/ Durigon: proroghiamo Quota 100, costa solo 400 mln (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon svela quella che sarà la proposta della Lega in tema di riforma pensioni quando riprenderà il confronto Governo-sindacati più volte sollecitato da Cgil, Cisl e Uil. “Estendere Quota 100 per l’uscita dal lavoro anche al 2022 costerebbe solo 400 milioni di euro. Nel post pandemia servirà flessibilità in uscita dal lavoro e l’Ape social a magliare più larghe ipotizzata dal governo non basterà. Ecco perché è bene che si inizi a ragionare per non rottamare la misura che, a dispetto delle critiche, ha funzionato”, spiega il sottosegretario all’Economia in un’intervista al Tempo. Dunque la Lega sembra intenzionata a proporre la proroga di Quota 100, almeno per il 2022, anche se, evidenzia Durigon, “la soluzione migliore sarebbe la posizione con 41 anni di contribuzione a prescindere dall’età”.

L’esponente del Carroccio è consapevole che “non è detto che la nostra proposta passi. Ma dai nostri calcoli sappiamo già che l’Ape social allargata non sarà sufficiente”. Vedremo quindi quale sarà la scelta dell’esecutivo, che dovrà trovare anche un accordo con i sindacati sulla riforma delle pensioni. “Stiamo aspettando che Orlando faccia partire i tavoli. E non solo sulle pensioni. Vanno affrontati altri temi come le politiche attive, la riforma degli ammortizzatori e i sostegni ai lavoratori”, spiega Durigon. Considerando che la sua collega di partito Tiziana Nisini chiede un’ulteriore estensione del contratto di espansione, sembra che la Lega voglia insistere molto su misure in grado di anticipare l’appuntamento di diversi lavoratori con la pensione rispetto ai normali requisiti.

