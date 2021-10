RIFORMA PENSIONI/ Durigon: Quota 102 e Quota 104 come tornare alla Fornero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Per Claudio Durigon Quota 102 e Quota 104 non vanno bene, “perché sarebbe come tornare alla Legge Fornero”. Intervistato dalla Stampa, il deputato leghista, considerato il padre di Quota 100, spiega che “adesso cercheremo di lavorare per portare all’attenzione del Governo altre soluzioni cercando di tenere assieme le esigenze del bilancio con quelle dei lavoratori. Di certo non possiamo abbandonare Quota 100 per tornare dritti alla Legge Fornero”. Dal suo punto di vista “aiuta, ma non basta” l’intervento che amplierebbe la lista dei lavori gravosi che hanno accesso all’Ape social e sono troppo poche le risorse previste nel Documento programmatico di bilancio (600 milioni di euro per il 2022) per le misure di flessibilità pensionistica.

L’ANALISI DI BRAMBILLA

Alberto Brambilla, invece, ritiene che Quota 102 sia la soluzione più semplice per superare Quota 100: garantirebbe flessibilità e avrebbe costi sostenibili per le casse pubbliche. Del resto corrisponde a una sua vecchia proposta. Intervistato sempre dal quotidiano torinese, il Presidente di Itinerari previdenziali spiega che in ogni caso cancellerebbe “le misure sui lavori gravosi e lascerei un po’ di Ape sociale solo per chi versa magari in condizioni particolari”, anche perché “esistono i fondi di solidarietà e i fondi esuberi”. Brambilla boccia invece il passaggio da Quota 102 a Quota 104. “Non può funzionare, avremmo lo stesso risultato della riforma Fornero. Si bloccherebbe tutto per 5 ani e non andrebbe in pensione nessuno. Serve uno stacco”, evidenzia l’ex sottosegretario al Welfare.

