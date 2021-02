RIFORMA PENSIONI/ Durigon spiega la proroga di Quota 100 a costo zero

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DURIGON

Claudio Durigon evidenzia che alla fine dell’anno, quando scadrà Quota 100, “il ritorno secco alla Fornero non è nemmeno immaginabile, perché uno scalone di 5 anni dai 62 attuali ai 67, creerebbe un allarmismo sociale difficilmente gestibile oggi. Se a scadenza della norma non ci sarà una legge che darà flessibilità in uscita sul mercato del lavoro, questo rappresenterà un grossissimo problema, perché verrà meno alle aziende uno strumento che permetta loro di riorganizzarsi”. Per questo, spiega il deputato della Lega, “abbiamo, da parte nostra, più che mai interesse che ci sia uno strumento efficace per uscire dal mercato del lavoro, se poi sarà la proroga di quota 100 o avrà un altro nome poco ci importa, contano i contenuti della futura misura”.

LA PROROGA DI QUOTA 100 A COSTO ZERO

Intervistato da pensionipertutti.it, Durigon spiega anche cosa intendesse Salvini quando in una trasmissione radiofonica ha parlato di un possibile rinnovo di Quota 100 a costo zero. “Sui costi del rinnovo di un anno, si è parlato di costo zero, perché si tratta di una spesa di 400 milioni per il 2022 ma ad oggi ci sono economie dalla stessa legge per il 2022 pari a 500 milioni, ecco spiegate le ragioni di tale affermazione, non vuol certo dire che la misura non avrebbe dei costi, ma che i risparmi attuali ne permettono la proroga senza ulteriori investimenti. È normale che avremo dei costi negli anni successivi, nel 2023 ad esempio si parla di 1,8 miliardi a fronte di economie per 750 milioni”, evidenzia l’ex sottosegretario al Lavoro.



