RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero e il segnale su Quota 100 da cogliere (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

In un articolo pubblicato sulla Stampa, Elsa Fornero commenta i dati relativi all’utilizzo di Quota 100 e non manca di criticare la misura di riforma pensioni voluta dal Governo Conte-1 con l’obiettivo di “smontare” la legge che porta il suo nome. Un obiettivo che non sembra raggiunto non solo perché Quota 100 ha una durata triennale, ma anche in virtù del suo scarso appeal, dato che è stata utilizzata meno di quanto previsto dallo stesso esecutivo che l’ha varata. Tuttavia ora resta il problema, evidenzia l’ex ministra del Lavoro, di varare una misura che valga dal 2022 in poi, dato che difficilmente in alternativa si potrà politicamente gestire lo “scalone” che andrebbe a crearsi. Forse potranno tornare utili, per questa misura, i risparmi determinati dal minor utilizzo di Quota 100 rispetto al previsto.

IL SEGNALE SU QUOTA 100 DA COGLIERE

Per Elsa Fornero resta comunque il fatto che gli italiani “hanno dimostrato di preferire il lavoro a un’uscita anticipata a condizioni vantaggiose. È un segnale importante e, al tempo stesso, un monito. Dopo anni di sacrifici, di illusioni e di promesse disattese i cittadini mostrano di comprendere che solo dal lavoro può derivare il benessere economico loro e delle loro famiglie; non già dalle facili promesse elettorali”. Toccherà ora alla politica recepire questo segnale ed evitare l’ennesimo “ripiegamento su scelte poco lungimiranti”. Vedremo quindi cosa deciderà di fare l’esecutivo in materia previdenziale e quale sarà il giudizio di Elsa Fornero sul suo operato in vista della scadenza di Quota 100.



