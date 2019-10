RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero e le disparità per le donne (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

In un articolo pubblicato sulla rivista Lavoro, Diritti Europa, di cui Famiglia Cristiana riporta alcuni stralci, Elsa Fornero parla delle disuguaglianze di genere presente nel mercato del lavoro italiano e, conseguentemente, nel sistema pensionistico. Dopo la riforma pensioni che ha introdotto il sistema contributivo, la situazione è diventata ancora più sfavorevole per le donne, evidenzia l’ex ministro del Lavoro. Dal suo punto di vista, inoltre, “talvolta le politiche sono ‘fintamente’ amiche. È il caso del pensionamento anticipato a favore delle donne. Si tratta della classica politica della (parziale e tardiva) ‘compensazione’ a posteriori per una discriminazione a priori”.

IL PATERNALISMO VERSO LE DONNE

Per Elsa Fornero, di fatto, la possibilità di andare in pensione prima disincentiva l’attività di formazione e aggiornamento e porta ad avere una pensione che rischia di essere poi insufficiente in futuro. Dal suo punto di vista, poi, “paradossalmente, anche la maggiore generosità delle pensioni di reversibilità (godute nella stragrande maggioranza dalle donne) ne ha scoraggiato il lavoro, perché comunque la donna avrebbe potuto contare sulla pensione del marito”. Per Elsa Fornero “v’è da domandarsi se questo ‘paternalismo’ sia ancora compatibile con la parità che si vuole realizzare”. Parità che andrebbe perseguita quindi nell’accesso al lavoro e nella parità retributiva, più che indurre le donne “a puntare sulla dipendenza da una pensione maschile”. Tutto questo mediante contributi a copertura di “congedi di maternità o periodi di cura ad assentarsi da lavoro”.

