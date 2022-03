RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero: la flessibilità va pagata (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Secondo Elsa Fornero, quando si parla di riforma delle pensioni “promettere che tra 30 anni si pagheranno buone pensioni è una pia illusione o una presa in giro. Ma la questione è che non si fa abbastanza per risolvere il problema della vita lavorativa dei giovani, povera e discontinua. Bisogna rovesciare la prospettiva, aumentare l’occupazione”. Un risultato che, ricorda l’ex ministra del Lavoro in un’intervista al Giornale di Vicenza, non si può ottenere con la riforma dell pensioni tramite misure come Quota 100, perché “l’idea di sostituire lavoratori anziani con i giovani non funziona. Come ha dimostrato un approfondito studio di Banca d’Italia, bisogna invece pensare al lavoro in una logica inclusiva, non sostitutiva”. Infatti, “l’impossibilità di ricorrere a prepensionamenti ha portato le imprese a innovare nella gestione del personale inserendo, dove necessario, dei giovani”.

RIFORMA PENSIONI/ I rischi degli assegni più bassi

“LA FLESSIBILITÀ SI PAGA”, LE ULTIME NOTIZIE SULLA RIFORMA DELLE PENSIONI

Rispetto alle ipotesi di riforma delle pensioni di cui si sta parlando da diversi mesi ormai, Elsa Fornero auspica “che si possa intervenire con misure di assistenza per i più deboli, i disoccupati, le donne, le persone che si prendono cura di chi ha bisogno di assistenza. Per il resto bisogna sgombrare il campo dall’ambiguità: la flessibilità si paga. Se si vuole andare in pensione prima, bisogna accettare una pensione più bassa, non si può far ricadere il costo sulle generazioni future come è stato per Quota 100”. Inoltre, dal suo punto di vista, “considerata l’aspettativa di vita”, resta ancora valido il requisito per la pensione di vecchiaia fissato a 67 anni. L’ex ministra ritiene anche necessario introdurre un salario minimo “anche come strumento per ‘costringere’ le imprese a trovare soluzioni a un vincolo, un po’ come è stato per l’allungamento dell’età pensionabile”.

RIFORMA PENSIONI/ I raffronti utili con Ue e Paesi Ocse

