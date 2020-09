RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero: mia legge non è stata cancellata (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

In un passaggio di una videointervista al sito del Sole 24 Ore registrata a Cernobbio, Elsa Fornero è tornata a evidenziare che chi ha promesso la cancellazione della riforma pensioni che porta il suo nome (riferimento nemmeno troppo velato alla Lega, anche se Quota 100 è stata approvata anche dal Movimento 5 Stelle) non ha rispettato tale impegno, in quanto le misure approvate nel 2011 sono ancora di fatto in vigore. Questo perché, ha sottolineato l’ex ministra del Lavoro, “la direzione di quella riforma, fatta in un periodo di emergenza finanziaria, molto diversa da quella della pandemia, era giusta”. Elsa Fornero non nasconde che la legge che porta il suo nome “poteva essere benissimo migliorata senza bisogno di gridare ai quattro venti che sarebbe stata smantellata”. Cosa che appunto non è avvenuta.

IL COLLEGAMENTO TRA LAVORO E PENSIONI

Dal suo punto di vista, “la cosa importante è il lavoro inclusivo, che guardi quindi a tutti i segmenti della società. Penso alle donne, penso soprattutto ai giovani e anche ai lavoratori anziani che si vorrebbe sempre spingere fuori dal mercato del lavoro perché si ritiene che così si crea occupazione per i giovani”. Un assunto che, ha ricordato la Fornero, non trova riscontro nei fatti, anche rispetto alle previsioni di tre nuovi assunzioni per ogni pensionato che erano state fatte ai tempi del varo di Quota 100. Per l’ex ministra occorre comunque migliorare il funzionamento del mercato del lavoro per far funzionare al meglio anche il sistema pensionistico nel nostro Paese, “altrimenti si continua ad accumulare debito”, che peserà sui giovani, “cui stiamo pensando troppo poco”.



