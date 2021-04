RIFORMA PENSIONI/ Emendamento al Dl Sostegni per sanare debiti contributivi

RIFORMA PENSIONI, GLI EFFETTI DELLE CARTELLE FISCALI CANCELLATE

L’edizione di Grosseto del Tirreno riporta una notizia decisamente interessante circa gli effetti della cancellazione delle cartelle fiscali sotto i mille euro che c’è stata nel 2018 con il primo Governo Conte. Infatti, tra queste cartelle, “cancellate d’ufficio, senza comunicazione al contribuente”, c’erano anche quelle relative a contributi non versati all’Inps. E così è capitato che alcuni imprenditori agricoli si siano accorti, solo al momento di andare in pensione, che non avevano abbastanza contributi versati per farlo a causa anche di annualità non versate e che non è stato possibile sanare per via della cancellazione delle cartelle fiscali. Il quotidiano toscano riporta quanto avvenuto nella provincia di Grosseto, su segnalazione del patronato Inac-Cia, ma non è da escludere che vi siano casi analoghi in altre zone d’Italia.

L’EMENDAMENTO DI SANI (PD)

La situazione potrebbe essere risolta con un emendamento al Decreto sostegni. In questo senso il deputato del Pd Luca Sani ha già dato disponibilità a presentare un emendamento che di fatto consenta a chi aveva un debito contributivo di poche centinaia di euro di poterlo saldare. “Ho già attivato i colleghi senatori, ma nel frattempo ho presentato il mio emendamento anche alla Camera. Il mio auspicio è che venga accolto, mettendo in sicurezza il diritto alla pensione di una categoria molto rappresentata in Maremma, senza fare regali a nessuno, ma consentendo a chi, per varie ragioni, non ha versato tutto il dovuto, di sanare il debito e recuperare l’anzianità contributiva”, spiega Sani.

