RIFORMA PENSIONI/ Emendamento M5s per età pensionabile magistrati (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, L’EMENDAMENTO M5S

Come spiega Repubblica, alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno firmato un emendamento al decreto giustizia che rappresenterebbe l’ennesimo cambiamento in materia di riforma pensioni per i magistrati. “Qual è la sostanza della proposta? Dagli attuali 70 anni si vuole ritornare a 72. Ma c’è pure la possibilità di recuperare i giudici andati in pensione dopo il 30 aprile 2019. Per loro si aprirebbe la chance, se presentano la domanda, non solo di rimettersi la toga, ma perfino di riprendersi il posto che avevano, se è ancora libero. O di conquistarne un altro disponibile”. si legge sul quotidiano romano, dove viene anche specificato che il ministro Bonafede sarebbe contrario a tale emendamento. Sembra quindi che possa esserci un po’ di battaglia sull’emendamento. Non resta che vedere, come prima cosa, come andrà il dibattito dello stesso in commissione Giustizia.

LE PAROLE DI DANIELE CORVI

Intanto Daniele Corvi, direttore artistico del Love Film Festival di Perugia, intervistato da umbrianotizieweb.it, spiega che “i lavoratori dello spettacolo non hanno tutele sia in caso di disoccupazione, è molto difficile per loro alle giornate lavorative annuali per maturare le pensioni e manca qualsiasi tipo di sussidio. Essi sono lavoratori come tutti gli altri, ma ha una prestazione che si avvale di una vis creativa che li rende pertanto speciali. Questa specialità fa sì che in termini pratici sono lavoratori di serie b. Molti pensano che siano ricchi e famosi e che non abbiamo bisogno di tutele, ma questa è una ristretta cerchia”.



