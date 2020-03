RIFORMA PENSIONI/ Entro fine mese domanda per esposizione amianto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI PALLINI

In tema di riforma pensioni va segnalata una buona notizia che è stata segnalata da Maria Pallini. “In questi giorni difficili per il nostro Paese alle prese con la gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus, sono comunque lieta di annunciare finalmente l’emanazione della circolare Inps che fornisce istruzioni per il riconoscimento della pensione di inabilità in favore dei lavoratori affetti da patologie di origine professionale derivanti da esposizioni all’amianto, accertate e riconosciute”, ha detto la deputata del Movimento 5 Stelle, ricordando che “lunedì scorso dalla Direzione Centrale Pensioni dell’Istituto nazionale di Previdenza sociale è stata diramata ai Dirigenti centrali e territoriali, ai Responsabili delle Agenzie, ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti, al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell’Area medico legale la circolare n. 34 che contiene tutte le prescrizioni necessarie per accogliere le istanze presentate da parte degli aventi diritto entro il 31 marzo”.

LA CIRCOLARE INPS

Pallini ha rivolto quindi il suo pensiero “agli operai dell’Isochimica di Avellino, sia a quelli che purtroppo non sono più tra di noi sia a coloro che, in questi anni, hanno combattuto per ottenere il sacrosanto diritto a continuare a vivere con dignità la propria esistenza, nonostante abbiano subìto una forte compromissione della salute per l’adempimento del proprio dovere sui luoghi di lavoro. Lo Stato doveva loro questo riconoscimento”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA