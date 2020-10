RIFORMA PENSIONI/ Esodati, su quali basi una nuova salvaguardia? (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL NODO ESODATI

Uno dei nodi di riforma pensioni che resta ancora irrisolto riguarda la vicenda degli esodati, che ha più volte subito battute d’arresto a causa delle difficoltà a delimitarne la platea e su questo punto sono necessarie delle riflessioni. La salvaguardia è un provvedimento atto a tutelare specifiche situazioni conseguenti la modifica del quadro legislativo strutturale in essere. È un provvedimento temporaneo, condizionato alla valutazione dei costi e alla definizione della platea. Dopo otto salvaguardie e con l’approssimarsi del contributivo pieno, un’ulteriore richiesta va incontro a molte riserve e le attese dell’Ue non giocano a favore. Chi perde il lavoro deve essere tutelato, ma questo è un altro discorso.

COME SANARE L’INIQUITÀ

La sequenza temporale degli eventi licenziamento-riforma-raggiungimento dei requisiti all’interno del transitorio stabilisce chi è esodato e chi non lo è; chi non è esodato è nella riforma strutturale in discussione in queste settimane che deve cercare risposte. Questo premesso e se, come da tradizione, il legislatore ha fin qui concesso (più o meno) un transitorio di sette anni, su quali basi giustificare una nuova salvaguardia e in quali termini? L’attenzione deve spostarsi sulle iniquità contenute nell’ottava salvaguardia. Se è stato riconosciuto un transitorio di dieci anni a una specifica categoria, allora è doveroso che identico beneficio diventi appannaggio di tutte le restanti categorie. Sanare le iniquità implica quindi, per tutte le categorie, che la prossima salvaguardia non possa estendere i requisiti oltre il 31/12/2021.



