RIFORMA PENSIONI/ Federspev chiede separazione tra previdenza e assistenza

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI POERIO

In una lettera al direttore di quotidianosanita.it, Michele Poerio, in qualità di presidente di Federspev, ribadisce “l’importanza di separare assistenza da previdenza”. “Sosteniamo l’imprescindibile necessità di separare, nel bilancio Inps , tali spese per definire con chiarezza i costi legati all’assistenza (costi a carico della fiscalità generale) da quelli legati alla previdenza (legati ai contributi lavorativi versati)”, scrive Poerio, conscio che la Commissione tecnica all’uopo predisposta dal ministero del Lavoro è arrivata alla conclusione che “la separazione tra assistenza e previdenza è inutile…e non necessaria. Ebbene, la lunga relazione della Commissione Orlando non è mai stata pubblicata in alcun sito governativo ed è rimasta, quindi nell’ombra. Forse per comparire improvvisamente come un cobra, in tempi diversi?”.

LA RICHIESTA SU PREVIDENZA E ASSISTENZA

Poerio spiega che Fedespev, Confedir e Aps Leonida dissentono dalla conclusione della Commissione tecnica e condividono “la posizione del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, presieduto dal Prof Alberto Brambilla, che considera la spesa assistenziale pari al 6,39% del Pil, nel senso che il citato 2,4% del Pil (come da spesa assistenziale) appare davvero una presa in giro di quanti ritengono che le prestazioni sociali erogate in assenza di copertura contributiva dante titolo – quindi erogate a cittadini versanti in stato di bisogno, ma privi di una storia lavorativa – hanno natura e carattere assistenziale e non previdenziale, in corretta applicazione ed esegesi dell’articolo 38 della Costituzione”.

