RIFORMA PENSIONI/ Fillea, Filca e Feneal scendono in 100 piazze (ultime notizie)

Domani, venerdì 15 novembre, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil saranno in cento piazze italiane per ricordare le loro richieste al Governo che toccano anche il tema della riforma pensioni. I Segretari generali Vito Panzarella, Franco Turri e Alessandro Genovesi evidenziano in particolare l’urgenza “di attivare una vera politica industriale per i settori dell’edilizia e dei materiali da costruzione, indispensabile a dare risposte definitive alla crisi nel settore”. “Chiediamo un confronto con il governo visto che aspettiamo ancora una convocazione dai ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico. E invece giudichiamo positivamente il confronto già avviato con il ministero delle Infrastrutture. Dopo gli annunci delle scorse settimane vogliamo capire i tempi e le modalità con cui si vuole intervenire per affrontare quella che è una vera e propria ‘emergenza costruzioni’, che in 11 anni di crisi, la più drammatica dal dopoguerra, e in assenza di una idea di politica industriale ha lasciato sul terreno 120mila imprese chiuse e 800mila operai senza lavoro”, fanno sapere i tre sindacalisti.

Come ricorda il sito di Rassegna sindacale, Fillea, Filca e Feneal chiedono “il rilancio delle infrastrutture, la riqualificazione e messa in sicurezza del territorio, la riforma delle pensioni e del fisco, un impegno più forte sulla legalità con il rafforzamento del Durc e della congruità, l’attuazione della Patente a punti, un inasprimento delle pene, una reale riforma del Codice degli appalti, che riduca il ricorso al subappalto e il numero delle stazioni appaltanti e favorisca il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

