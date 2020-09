RIFORMA PENSIONI/ Fissato il costo per l’anticipo Tfs/Tfr statali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, FISSATO TASSO PER ANTICIPO TFS

In un articolo sul Sole 24 Ore si torna a parlare di un tema collegato alla riforma pensioni varata nel 2018, quella che ha introdotto Quota 100 e anche la possibilità per i dipendenti pubblici che accedono alla quiescenza di chiedere un anticipo sul Tfs/Tfr fino a 45.000 euro. Nonostante i mesi passati dal varo della norma, solo ora si sta finalmente per dare la possibilità a chi lo volesse di usufruire di questo anticipo tramite un prestito bancario. Il quotidiano di Confindustria ricorda che con il Dpcm del 19 agosto è stato fissato il tasso di interesse su tale prestito che può essere richiesto presso uno degli istituti di credito che hanno aderito all’accordo quadro (l’elenco dei quali verrà pubblicato sul sito www.lavoropubblico.gov.it). Tale tasso è pari “al rendistato più 40 punti base”.

0,4% MINIMO PER IL PRESTITO

Tradotto, significa “il rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento richiesto, più una maggiorazione dello 0,4% (quest’ultimo è anche il valore minimo applicabile all’operazione)”. Ciò vuol dire che se il rendimento medio dei titoli fosse negativo, verrebbe comunque applicato un tasso sul prestito pari allo 0,4%. E che il tasso applicato nel 2020 potrebbe essere diverso da quello di una nuova pratica accesa nel 2021. Va da sé che tale differenza sarebbe determinata dall’andamento dei titoli di stato sul mercato e quindi dallo spread: se quest’ultimo si alzerà e ci saranno tensioni sui nostri Btp, il prestito per l’anticipo del Tfs/Tfr degli statali diventerà più caro.



