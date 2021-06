RIFORMA PENSIONI/ Flessibilità a 62 anni incomprensibile per Cazzola (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CAZZOLA

Giuliano Cazzola boccia la piattaforma unitaria sindacale in tema di riforma pensioni. “Se passassero quelle proposte ritorneremmo indietro di un quarto di secolo. A parte i 41 del trattamento che sarebbe erogato a prescindere dall’età, la proposta che io trovo incomprensibile è quella della possibilità di andare in quiescenza nel sistema misto a 62 anni con 20 anni di contributi. Una regola siffatta sarebbe sostanzialmente una pensione di vecchiaia erogata con ben 5 anni di sconto (non si dimentichi poi che per la vecchiaia non è mai stato sospeso l’adeguamento automatico all’attesa di vita)”, spiega l’ex vicepresidente della commissione Lavoro della Camera interpellato da pensionipertutti.it. Dal suo punto di vista, per il post-Quota 100 è sufficiente rafforzare l’Ape social per rispondere alle “esigenze reali di anticipo del pensionamento”.

RIFORMA PENSIONI/ Il rischio del superamento di Quota 100

RIFORMA PENSIONI, I DATI DELLA CORTE DEI CONTI

Cazzola ricorda anche i contenuti del Rapporto di coordinamento della finanza pubblica 2021 della Corte dei Conti, secondo cui per le pensioni anticipate “l’età media alla decorrenza registrata nel 2020 è di 62 anni. Il dato è inferiore a quello registrato nel 2019 (62,3 anni), ma rimane influenzato dai pensionamenti in deroga con Quota 100 e, in misura minore, dalla finestra trimestrale per l’accesso a pensione anticipata introdotta sempre con il d.l. n. 4/2010. Il valore risulta infatti più elevato rispetto a quello presentato per le pensioni di anzianità liquidate nel triennio 2016-2018, in assenza di Quota 100: rispettivamente, si registrava nel complesso un’età media di 60,6 – 61,0 e 61,0 anni. Dalle mie parti un fatto così si chiama ‘eterogenesi dei fini’”.

RIFORMA PENSIONI/ I dati sull'età di pensionamento utili per il post-Quota 100

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Le istanze del gruppo “Quota 100 Noi del 1960” (ultime notizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA