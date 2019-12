RIFORMA PENSIONI/ Fornero: Opzione donna anche per gli uomini (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Giuseppe Conte, nella sua conferenza stampa di fine anno, ha aperto alla possibilità di rivedere la riforma pensioni con Quota 100. Secondo Elsa Fornero, il Premier “avrebbe potuto dire ‘forse ci siamo sbagliati’. Ne avrebbe guadagnato in credibilità”. Dal suo punto di vista “Quota 100 è una misura nata con chiari intenti elettorali a spese dei governi successivi, creando illusioni in contrapposizione alla legge Monti-Fornero, accusata di essere la causa di tutti i problemi degli italiani”. Meglio sarebbe stato “continuare sulla strada dell’Ape sociale e dell’Ape volontaria”. Per l’ex ministra del Lavoro, Conte dice una cosa ovvia quando ipotizza di distinguere tra lavori usuranti e non, il problema è “che tanti governi ci hanno provato”, ma l’obiettivo è “difficile da realizzare”.

LA RIFLESSIONE PER IL DOPO-QUOTA 100

In vista del dopo-Quota 100 bisognerebbe quindi avviare “una riflessione seria, non basata sulla discrezionalità politica e la demagogia, che in passato ha costruito le promesse pensionistiche non sul lavoro delle persone, ma indebitando le generazioni future. Altrimenti c’è da preoccuparsi”. Per Elsa Fornero “sarebbe giusto applicare anche agli uomini la ‘opzione donna’, cioè la possibilità di andare in pensione prima ricalcolando l’assegno interamente col sistema contributivo. Sarebbe una scelta di equità, peraltro”. Tuttavia c’è da ricordare che “andare col contributivo in età relativamente più giovane vuol dire avere una pensione relativamente più bassa di quella teoricamente possibile. C’è il rischio di creare dei futuri poveri, se l’assegno maturato è troppo basso”.

