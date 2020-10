RIFORMA PENSIONI/ Fornero: Pil più importante di temi previdenziali (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Venerdì scorso si è tenuto un webinar dal titolo “Pensioni fuori controllo? I conti da salvare tra crisi e Quota 100”, cui ha partecipato anche Elsa Fornero, secondo cui, come riporta il sito dell’Opinione delle libertà, è “sbagliato dire che in cima all’agenda politica debba esserci la questione delle pensioni, compito primario del governo deve invece essere quello di garantire la crescita economica del Paese: il sistema economico deve infatti essere capace di generare reddito. Se non c’è questa condizione non possono essere erogate pensioni ‘generose’”. Al webinar ha preso parte anche Giampaolo Galli, vicedirettore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica, che “ha mostrato come in Europa ci sia preoccupazione per la sostenibilità del nostro debito pubblico anche a causa dell’elevato rapporto tra spesa per pensioni e prodotto interno lordo (17%)”.

LA RICETTA DI CAZZOLA

Presente anche Giuliano Cazzola, che “ha provato allora a dare qualche indicazione su come uscire da questo vicolo cieco. Sicuramente non bisogna continuare con politiche come Quota 100 che hanno favorito un indiscriminato abbandono del mondo del lavoro, ma occorre garantire il pensionamento anticipato solo per determinate categorie come ad esempio stabilisce l’Ape. Inoltre occorre ripristinare gradualmente le regole della ‘Legge Fornero’”. Vedremo in quale direzione procederà il Governo che intende intervenire in seguito al confronto con i sindacati anche per quel che riguarda il post-Quota 100.



