RIFORMA PENSIONI/ Fornero ricorda rischi e costi della flessibilità (ultime notizie)

Elsa Fornero, pur ritenendo che il Recovery plan sia “un grande successo di Mario Draghi, prima che dell’Italia”, non nasconde che avrebbe “preferito un impegno preciso a non rinnovare Quota 100: non vorrei che il Governo rimanesse imbrigliato nella ragnatela dei partiti e della loro caccia al consenso”. L’ex ministra del Lavoro, intervistata dalla Stampa, spiega che non le è piaciuto il fatto che, alla fine, su pressione della Lega, sia sparito dal testo del Pnrr il riferimento al non rinnovo di Quota 100 a fine anno. Dal suo punto di vista, “sarebbe stato meglio prendere un impegno formale con l’Unione europea nel documento che vincola il Paese alle riforme necessarie da qui ai prossimi sei anni”. Fornero spiega anche quello che secondo lei andrebbe fatto in campo previdenziale per il post-Quota 100.

“Va aiutato chi ha effettive difficoltà di salute, un’età avanzata o svolge lavori particolarmente pesanti: fare questo è giusto e solidaristico. Ed è anche opportuno prolungare ‘opzione donna’ che ormai è parte del sistema. Ma le imprese che fanno utili e vogliono lasciare a casa le persone anziane ancora in grado di lavorare per riorganizzarsi devono farsene carico”, spiega l’ex ministra, che evidenzia che “se non riusciamo a dare un’occupazione adeguata e una retribuzione dignitosa alle persone, chi esce a 62-63 anni si ritroverà un assegno troppo basso”. Fornero, interpellata da La Presse, commenta anche le proposte di riforma pensioni del Segretario generale della Cgil, spigando che “l’uscita flessibile proposta da Landini è un’ottima cosa, ma bisogna vedere chi paga questa flessibilità”.

