RIFORMA PENSIONI/ Ganga (Cisl) esprime sconcerto per proposta Tridico

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Ignazio Ganga esprime sconcerto per “la proposta del presidente dell’Inps sul salario minimo a suo modo di vedere utile a riequilibrare le pensioni dei lavoratori con percorsi professionali deboli e frammentati”. Il Segretario confederale della Cisl evidenzia che la questione delle pensioni basse è ben nota al suo sindacato “e infatti nella piattaforma unitaria sulla previdenza la proposta della introduzione di una pensione contributiva di garanzia modulata sui contributi versati e che tenga anche in considerazione i periodi di disoccupazione involontaria non indennizzati, i periodi di formazione e il lavoro di cura, è stata ampiamente illustrata al Ministero del lavoro e attendiamo risposte”. Resta da capire quando queste arriveranno.

RIFORMA PENSIONI/ Nuovo incontro tecnico tra Governo e sindacati settimana prossima

LA PROPOSTA SUI CONTRATTI A TERMINE

Ganga spiega anche che “per costruire una pensione di garanzia utile a conseguire l’obiettivo di un trattamento dignitoso alla fine del percorso lavorativo servono scelte coerenti in materia previdenziale e soprattutto a garanzia dei giovani. Per questo la Cisl propone che i contratti a tempo determinato dovrebbero essere fatti pagare di più alle imprese destinando una parte del costo anche alla previdenza oltre che agli ammortizzatosi sociali. Allo stesso modo bisognerebbe parlare maggiormente degli istituti fondamentali che si ottengono con la contrattazione collettiva e del welfare contrattuale rilanciando seriamente la previdenza complementare nella consapevolezza che le pensioni del futuro dovranno poter contare sull’apporto del trattamento integrativo”.

NUMERI DEL LAVORO/ Il passaggio urgente (per le pensioni) dopo la pioggia di sussidi

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil) ribadisce contrarietà a ricalcolo contributivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA