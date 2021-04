RIFORMA PENSIONI/ Ganga (Cisl): più attenzione per donne e giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Secondo Ignazio Ganga, la riforma pensioni per il periodo post pandemico “dovrà essere disegnata con attenzione e coerenza: bisognerà innanzitutto coordinarla con la riforma degli ammortizzatori sociali per aiutare la gestione degli eventuali esuberi a seguito delle ristrutturazioni aziendali che si produrranno”. Per questo “ben venga un utilizzo calibrato dei fondi di solidarietà, del contratto di espansione, dell’isopensione ma senza dimenticare che l’impresa italiana è per lo più piccola e invece quei modelli sono ritagliati su imprese medio grandi se non grandissime”. Per il Segretario confederale del Cisl, inoltre, “bisognerà avere particolare riguardo per le donne, la cui previdenza è come noto debole a causa delle carriere lavorative discontinue e che infatti sono state colpite in modo macroscopico dalla ‘pandemia’ economica”.

L’ATTENZIONE A DONNE E GIOVANI

Ganga, le cui dichiarazioni sono state riportate da pensionipertutti.it, riprende quindi concetti già espressi nei giorni scorsi, evidenziando anche che “bisognerà avere il coraggio di affrontare il tema della pensione contributiva di garanzia per i giovani, o meglio per chi, rientrando interamente nel sistema contributivo ma scontando carriere di lavoro frammentate non può contare su di un assegno pensionistico dignitoso, non sarà facile trovare il giusto equilibrio ma è indispensabile impegnarsi in un ragionamento serio”. Il sindacalista si dice anche fiducioso che presto il ministro del Lavoro Orlando riaprirà il confronto sulla previdenza con le parti sociali.

