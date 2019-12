RIFORMA PENSIONI/ Ganga: occorre un intervento e presto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GANGA

Ignazio Ganga non ha dubbi: occorre un intervento di riforma pensioni per “rendere più equo il sistema previdenziale italiano e bisogna fare presto. È necessario superare il meccanismo automatico che collega alla variazione dell’aspettativa di vita i requisiti pensionistici in modo indiscriminato”. Il Segretario confederale della Cisl ricorda che “la richiesta del sindacato confederale di riattivare la Commissione di studio sulle attività gravose e usuranti, inserita nella Legge di bilancio in corso di approvazione va in questa direzione ed auspichiamo che questa volta sia davvero possibile un approfondimento adeguato”. Secondo Ganga, “anche la previdenza delle donne deve essere oggetto di maggiore attenzione da parte del legislatore e deve essere rafforzata, anche riconoscendo periodi di copertura contributiva per i lavori di cura e anticipo in presenza di figli”.

LA MOBILITAZIONE DEI SIDNACATI

Ricordiamo che Furlan ha ribadito la richiesta di riconoscere alle donne un anno di contributi per ogni figlio avuto. Il sindacalista inoltre evidenzia la necessità di “aprire con il Governo un confronto sulla pensione contributiva di garanzia che risponda a chi sconta una pensione non adeguata a fronte di carriera lavorativa frammentata e discontinua”. Un tema di cui si parla in effetti da molto tempo senza che si arrivi a un vero e concreto provvedimento. Ganga spiega poi che questi temi, insieme ad altri, saranno oggetto delle tre manifestazioni sindacali che si terranno a Roma in Piazza Santi Apostoli. Le pensioni saranno in particolare al centro della mobilitazione di domani, martedì 17 dicembre.

