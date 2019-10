RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: Ape social e misure precoci non bastano (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Per Roberto Ghiselli la riforma pensioni targata Fornero andrebbe ancora riformata, tramite una flessibilità che dovrebbe partire dai 62 anni, come chiesto dai sindacati e che dovrebbe superare alcuni limiti imposti dalla stessa Legge Fornero. Non solo quello relativo al fatto che vale solo per chi è nel sistema contributivo pieno, ma anche quello che consente di “andare in pensione di vecchiaia dopo 64 anni solo a chi ha maturato, con lamento 20 anni di contributi, una pensione di almeno 1350 euro al mese (2,8 volte l’assegno sociale). Questo vincolo è iniquo perché esclude tutte le carriere lavorative medio-basse”. Secondo il Segretario confederale della Cgil, dunque, andrebbe ridotto “drasticamente questo valore”.

LE MISURE INSUFFICIENTI

Oltre a spingere per Quota 41, Ghiselli, in un confronto con pensionipertutti.it, spiega che è importante introdurre nel sistema pensionistico “alcuni elementi solidaristici, rivolti ad alcune categorie, e sostenute dalla fiscalità generale”. Tuttavia, “per fare questo non è sufficiente rendere strutturare l’Ape sociale, e non basta neanche l’attuale norma sui precoci. Esse infatti consentono l’anticipo pensionistico a poche migliaia di persone l’anno ed in particolare sono del tutto irrilevanti i lavoratori impiegati in attività gravose che ne hanno fatto ricorso. È necessario quindi riconoscere ad esempio una diversa condizione pensionistica per chi ha svolto lavori manuali o simili per gravosità, riconoscere il lavoro di cura con un anno di anticipo sulla pensione per ogni figlio e per ogni quinquennio dedicato alla cura di un familiare non-autosufficiente”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA