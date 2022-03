RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil): abbiamo sistema più penalizzante in Europa

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli ricorda che “quello italiano è il sistema previdenziale più penalizzante in Europa. Andare in pensione a 67 anni non accade in nessun altro Paese, se non la Grecia. Noi chiediamo flessibilità in uscita, cioè la possibilità di andare in pensione a 62 anni o 41 anni di contributi. Inoltre sono indispensabili interventi per i più giovani che sono fortemente penalizzati. Non hanno una integrazione al minimo: chi ha attività discontinue, precarie, collaborazioni e part time avrà la pensione tardi e da fame. C’è quindi un tema che riguarda la pensione contributiva di garanzia per i giovani”. Intervistato da cuoreeconomico.com, il Segretario confederale della Cgil ricorda l’importanza “che già dal prossimo anno il Documento di programmazione economica finanziaria preveda l’avvio della riforma pensionistica”.

L’INTERVENTO SUI LAVORI DI CURA

Il sindacalista sottolinea altresì che le donne “sono penalizzate da una certa debolezza sul mercato del lavoro, per cui c’è la necessità di conciliare il lavoro di cura con quello professionale. Chiediamo quindi il riconoscimento del lavoro di cura”. Ghiselli spiega anche che Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto al Governo “un incontro sull’emergenza inflazione, sui costi energetici e alimentari. Tutto questo pesa sulle categorie più fragili e sui pensionati”. Occorrerebbe quindi un intervento per “ridurre l’Iva e le accise sulle bollette e colpire gli extra profitti di chi opera nell’energia perché ci sono attività che speculano”. “Il tema dell’inflazione c’era già prima, ora la guerra lo ha aggravato. Per questo è necessario prevedere aumenti maggiori nei contratti di lavoro collettivi”, aggiunge.

