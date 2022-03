RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil): cruciale inserirla nel Def (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Il confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni non è ancora ripreso. Roberto Ghiselli evidenzia che “non v’è dubbio che l’emergenza bellica e la gestione delle sue ricadute sul piano umanitario, politico ed economico in questa fase hanno la precedenza. Pensiamo all’obbligo dell’accoglienza e del sostegno a quella popolazione aggredita. Pensiamo anche all’emergenza prezzi e bollette energetiche, e le crescenti difficoltà di molte attività economiche e lavorative. In questo senso unitariamente il sindacato in questi giorni ha sollecitato il governo a dare risposte più incisive. Pensiamo comunque che il confronto sulla previdenza debba ripartire al più presto per arrivare a una riforma che parta dal 2023”.

LA SCADENZA DEL DEF

Intervistato da Collettiva.it, il Segretario confederale della Cgil spiega che “serve un intervento organico e strutturale, che dia un assetto stabile a tutto il sistema previdenziale. Una legge che sostituisca le regole della Fornero e superi le varie misure transitorie e tampone, tipo ‘quota 102‘ che è stata una vera e propria presa in giro. Per questo la scelta dei tempi è fondamentale”. Più nello specifico, secondo il sindacalista, “se vogliamo pensare alla riforma da far partire dal prossimo anno, è evidente che la previsione di questo intervento dovrà essere inserita nel Documento di economia e finanza che andrà approvato entro aprile. Comunque continueremo a sollecitare il governo e, dopo lo sciopero generale del 16 dicembre, dovremo dare continuità alla nostra iniziativa”.

