RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil): stop incrementi all’età di uscita (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Secondo Roberto Ghiselli, in tema di riforma pensioni “è arrivato il momento in cui il governo deve scoprire le sue carte, proposte concrete su cui confrontarsi con noi perché finora ai tavoli tecnici abbiamo avuto solo generiche disponibilità su tutti i temi trattati: lavori gravosi, giovani, donne, flessibilità, previdenza complementare”. Intervistato dal Manifesto, il Segretario confederale della Cgil evidenzia anche che il sistema di aggancio dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita “va cambiato. Quando fisseremo un’età di uscita con il Governo chiediamo che questa non venga più incrementata perché ora i pensionandi hanno una doppia penalizzazione legata all’adeguamento dell’aspettativa di vita: sull’età di uscita e sui coefficienti di trasformazione”.

IL RICONOSCIMENTO DEL LAVORO DI CURA

Il sindacalista spiega anche che riguardo la situazione specifica previdenziale femminile “deve esserci un riconoscimento generale, non solo del lavoro di cura, perché le donne sono penalizzate nel percorso lavorativo come dimostrano gli anni medi di retribuzione molto più bassi. Il lavoro di cura per i figli o i parenti non autosufficienti non riguarda solo le donne ma deve essere riconosciuto o con un anticipo dell’età pensionabile o con una pensione più alta”. Infine, ribadisce che “per noi il ricalcolo contributivo è inaccettabile. Attualmente è praticato per ‘Opzione donna’ – la possibilità di andare in pensione a 58 anni (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi – e produce un taglio dell’assegno anche superiore al 30%”.

