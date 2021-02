RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli contro la proposta della Lega (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

La Proposta di legge in tema di riforma pensioni avanzata dalla Lega, primo firmatario Claudio Durigon, non convince Roberto Ghiselli. “Non mi convince il fatto che per poter andare in pensione dopo 41 anni di lavoro si sia costretti al ricalcolo contributivo, che comporterebbe una riduzione del trattamento fra il 20 e il 30%, e in certi casi anche più. Addirittura la proposta prevede la cancellazione della norma sui precoci che fino ad ora ha permesso a qualche decina di migliaia di persone di andare in pensione con 41 anni di contributi senza penalizzazioni. Inoltre si prevede il ripristino dell’innalzamento dell’età di pensione di anzianità al crescere della speranza di vita”, spiega in un’intervista a pensionipertutti.it il Segretario confederale della Cgil, secondo cui c’è una cosa ancora più grave.

LA CRITICA ALLA PROPOSTA DELLA LEGA

“Si prevede la cancellazione di quell’embrione di flessibilità in uscita, già prevista dalla normativa per chi è nel sistema contributivo a 64 anni,mentre andrebbe fatto proprio il contrario, allargare la possibilità di uscita dopo una certa età, per noi dopo 62 anni, a tutti, considerando che ormai il calcolo prevalente delle nuove pensioni sarà con il metodo contributivo e quindi compatibile in termini di costi”, evidenzia Ghiselli, che aggiunge: “Non c’è alcun riferimento ai giovani e alle pensioni future di chi fa lavori precari, poveri o discontinui, non si parla di lavoro di cura e delle donne. Praticamente non si prendono in considerazione i problemi previdenziali della parte più debole del mercato del lavoro”.



