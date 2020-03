RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli contro nuovo sistema di Quote (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli è piuttosto netto nell’evidenziare che chi propone “il sistema delle quote” quale misura di riforma penioni, “ha in mente un modello previdenziale e del mercato del lavoro che non esiste più. Infatti il sistema quote è basato su anni di contribuzione ed età, due variabili del tutto ininfluenti nel sistema contributivo in cui valgono esclusivamente altri due parametri, il montante contributivo ed il coefficiente di trasformazione. In più il sistema delle quote prevede limiti di età molto alti, ostacoli insormontabili per chi è oggi nel mercato del lavoro, in particolare le donne e i più giovani. Del resto qualcuno rispolvera proposte del 2013 come se le cose nel frattempo non fossero profondamente cambiate, a iniziare dal fatto che ormai siamo in un sistema prevalentemente contributivo”.

BOCCIATO IL SISTEMA DELLE QUOTE

Intervistato da pensionipertutti.it, il Segretario confederale della Cgil ritiene che l’obiettivo in materia di riforma previdenziale sia quello della “flessibilità in uscita, o con almeno 62 anni di età o con 41 anni di contributi, riconoscendo il lavoro delle donne e di cura, i lavori più pesanti e gravosi, il lavoro povero e discontinuo. Poi ciascuno sceglierà in base alle sue condizioni professionali, familiari, fisiche o economiche, sapendo che più si rimane al lavoro più pensione si percepisce”. Ghiselli di fatto, quindi, ricorda il fulcro centrale delle proposte sindacali in materia pensionistica, bocciando l’idea, emersa da alcune dichiarazioni di Fabiana Dadone, che si possa passare da Quota 100 a Quota 101.

