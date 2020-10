RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli contro Quote e aspettativa di vita (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

In attesa che Governo e sindacati tornino a incontrarsi per parlare di riforma pensioni, Roberto Ghiselli evidenzia che tale confronto “parte dal presupposto che non vi sarà nessun intervento peggiorativo rispetto alle condizioni di pensionamento attuale, compresi i requisiti per accedere alla pensione anticipata”. Questo vuol dire che almeno fino al 2026 si potrà accedere alla pensione con 42 anni e 10 mesi (o 41 anni e 10 mesi per le donne) di contributi versati indipendentemente dall’età anagrafica. Il Segretario confederale della Cgil, in un’intervista a pensionipertutti.it, spiega anche di essere d’accordo con quanti chiedono che i requisiti pensionistici non vengano più legati all’aspettativa di vita, che oltretutto “cambia anche il coefficiente di trasformazione”.

IL SINDACALISTA CONTRO LE QUOTE

Rispetto alle proposte che sembrano essere sul tappeto per il post-Quota 100, Ghiselli dice di non essere convinto dall’idea “della Quota, ne 100 tantomeno 102. Il concetto della quota appartiene ad una fase, quella del retributivo, ormai superata. Chi andrà in pensione da oggi in poi sarà in un regime prevalentemente o esclusivamente contributivo, in cui non conterà più l’età minima in cui andare in pensione e neanche gli anni di contributi. Conterà solo l’età effettiva di pensionamento (più si rimane al lavoro e più si prende) e il montante contributivo, cioè il valore dei contributi versati. Quindi basta vincoli ormai anacronistici: dopo 62 anni di età o dopo 41 anni di contributi sarà il lavoratore o la lavoratrice a fare i suoi conti e decidere, secondo le sue esigenze, quando andare in pensione”.



