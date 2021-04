RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli dopo il Def: Governo riapra il confronto (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Secondo Roberto Ghiselli, “è veramente incomprensibile che il Ministro del Lavoro, a due mesi dal suo insediamento, non abbia ancora avviato un confronto con le organizzazioni sindacali su un tema importante e urgente come la previdenza, malgrado le diverse richieste e sollecitazioni”. Il Segretario confederale della Cgil evidenzia anche che “il Def 2021 conferma che la spesa pensionistica italiana non è fuori controllo e i ripetuti tagli alla previdenza sono stati in questi anni il principale strumento di contenimento della spesa pubblica. Inoltre i dati pubblicati non tengono conto che nel computo della spesa pensionistica sono imputati impropriamente più di tre punti di spesa di altra natura”. Dunque arriva un nuovo sollecito da parte sindacale al Governo a riaprire il confronto sulla riforma pensioni.

TRANSIZIONE ENERGETICA/ La road map italiana che non può fare a meno del gas

LA RICHIESTA AL GOVERNO

Tra l’altro, secondo Ghiselli, “l’effetto della pandemia e il basso ricorso a Quota 100 stanno liberando ulteriori risorse che consentirebbero un intervento di riforma basato sulla flessibilità in uscita dopo 62 anni o con 41 anni di contributi, sulla salvaguardia previdenziale di donne, giovani, precari, disoccupati con un’età avanzata e chi fa lavori gravosi”. Un intervento importante perché, spiega il sindacalista, “la questione pensionistica è una ferita ancora aperta e le lavoratrici ed i lavoratori, di tutte le generazioni e i generi, si aspettano risposte vere e immediate, e non semplici ritocchi improvvisati ad una normativa che è la più penalizzante d’Europa. Si riprenda al più presto il confronto”.

LEGGI ANCHE:

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Realizzare un obiettivo, 7 parametri da cui farsi guidareScivola dalle scale in smartworking "Infortunio sul lavoro"/ Risarcimento 20mila euroRIFORMA PENSIONI/ Ghiselli dopo il Def: Governo riapra il confronto (ultime notizie)RIFORMA PENSIONI/ Cgil: flessibilità differenziata dopo Quota 100 (ultime notizie)RIFORMA PENSIONI/ Le proposte di Damiano per i lavoratori edili

© RIPRODUZIONE RISERVATA