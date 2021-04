RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli e la volontà politica sul post-Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli evidenzia che una riforma pensioni all’insegna della flessibilità, come quella chiesta dai sindacati, comporterebbe sì un anticipo di spesa, ma non “una spesa aggiuntiva”. Intervistato dal Diario del lavoro, il Segretario confederale della Cgil spiega di ritenere che sarebbe possibile varare una riforma organica del sistema pensionistico in pochi mesi, perché “il grosso del lavoro era già stato fatto col precedente governo e col precedente ministro, Nunzia Catalfo. Era stato concordato con noi un percorso, c’era un gruppo di esperti che aveva lavorato a lungo, un prezioso lavoro istruttorio. Poi c’erano due commissioni specifiche, una per i lavori gravosi, l’altra per la separazione previdenza assistenza, e infine, la promessa di una legge delega entro l’estate, da arricchire con i decreti in autunno, in modo che dal 1 gennaio 2022 ci fossero certezze”.

IL PROBLEMA DELLA VOLONTÀ POLITICA

Dal suo punto di vista, “si dovrebbe tenere conto di questo lavoro a monte, recuperando quanto fatto in precedenza. Ci sono, inoltre, le molte proposte in Parlamento; c’e’ la nostra piattaforma unitaria; ci sono i contributi di molti esperti e studiosi. Tutti hanno fatto proposte, e dunque il materiale, le basi per lavorare rapidamente a una riforma delle pensioni, ci sono. Basterebbe iniziare”. Tuttavia, si tratterebbe di “capire se c’e la volontà politica di questo ministro, di questo governo, per fare una cosa seria, o se si intende limitarsi a qualche ritocco”. Ghiselli avverte poi che trascurare il tema “soprattutto per la sinistra sarebbe un errore imperdonabile, che la allontanerebbe ancora di più dal mondo del lavoro”.

