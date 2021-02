RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: innalzamento età pensionabile è insostenibile

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

In un’intervista a colletiva.it, Roberto Ghiselli spiega che la crisi di governo “ha momentaneamente interrotto anche il confronto che si doveva riprendere in questi giorni sulla previdenza al Ministero del lavoro. Ci auguriamo che questo stallo si superi al più presto e che venga confermata dal nuovo esecutivo la volontà di fare una riforma che, dopo Quota 100 e quindi dal 2022, si basi sulla flessibilità in uscita, sul riconoscimento dei lavori gravosi, di cura e delle donne, sul dare una prospettiva a previdenziale anche ai più giovani e a chi fa lavori poveri o discontinui, che tuteli il potere d’acquisto delle pensioni in essere”. Dunque il tavolo sulla riforma pensioni resta in bilico in attesa di come si risolverà la situazione politica ed è però difficile immaginare che il nuovo esecutivo interrompa del tutto il confronto con le parti sociali sul punto.

L’INSOSTENIBILITÀ DELL’AUMENTO DELL’ETÀ PENSIONABILE

Il sindacalista evidenzia anche che “non vi è dubbio che la pandemia, ed in particolare il calo dell’occupazione e del Pil, in questo biennio qualche problema lo genera anche sui conti previdenziali, ma se guardiamo oltre, e soprattutto se considerassimo quella che è la reale spesa pensionistica nei confronti internazionali, noi siamo allineati alla media europea e il problema vero è che il nostro sistema previdenziale oggi è il più rigido e stringente dell’intero continente, perché solo noi e la Grecia già prevediamo l’età di pensionamento a 67 anni, destinato rapidamente a crescere nei prossimi anni. Tutto ciò è socialmente insostenibile”.



