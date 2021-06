RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: Governo usa alibi per non incontrare i sindacati

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli non nasconde una certa delusione visto che il confronto tra Governo Draghi e sindacati sulla riforma delle pensioni non è ancora iniziato. “L’unica novità riguarda la ripresa dei lavori delle due Commissioni istituite sui lavori gravosi e su spesa previdenziale e assistenziale, che dovrebbero portare ad alcuni primi risultati entro il prossimo luglio. Ma la discussione vera non è ancora partita e temiamo che le due Commissioni vengano ormai usata dal Governo come alibi per non affrontare il tema nell’unica sede di confronto reale, il tavolo con Cgil, Cisl e Uil. Come è un alibi per il Governo il fatto che prima delle pensioni vi sarebbe la priorità dei licenziamenti e della riforma degli ammortizzatori, sulla cui gestione stenderei un velo pietoso”, spiega il Segretario confederale della Cgil in un’intervista a pensionipertutti.it.

IL COMMENTO SUL RAPPORTO DELLA CORTE DEI CONTI

Ghiselli spiega che “se il confronto non partirà subito e se le risposte di merito non arriveranno di certo non staremo con le mani in mano: il futuro previdenziale delle persone è troppo delicato e noi lo stiamo prendendo sul serio, cercando di superare, nel rapporto con la nostra gente, anche le ferite aperte nel passato”. Non sono quindi da escludere mobilitazioni dei sindacati in tema di pensioni, anche perché “un sistema di uscita per la vecchiaia a 67 anni, come è quello attuale, non regge e “il tema della flessibilità in uscita a un’età decente si impone, e ora iniziano a dirlo anche altri, non solo noi”, aggiunge il sindacalista riferendosi a quanto contenuto nella relazione annuale della Corte dei Conti.

