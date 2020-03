RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: preparare misure per il 2022 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Roberto Ghiselli non nasconde che la situazione determinata dall’emergenza coronavirus ha impedito il proseguimento del confronto fra Governo e sindacati sulla riforma pensioni, tanto che “il previsto incontro del 13 marzo è saltato. Per noi questo non vuol dire che l’argomento vada chiuso nel cassetto”. Il Segretario confederale della Cgil, intervistato da pensionipertutti.it, spiega che “pur comprendendo che questa crisi sanitaria avrà pesanti ricadute sulla produzione e sulle finanze pubbliche, pensiamo comunque che vada data una risposta ad alcune importanti urgenze e che vada sin d’ora prevista una riforma del sistema che parte dopo il 2021 sulla base delle proposte contenute nella Piattaforma sindacale, e che il DPF 2021 dovrà comunque contenere il tema pensionistico”.

I SUGGERIMENTI NON ACCOLTI SUL DL CURA ITALIA

Un’indicazione importante, dunque, circa la volontà che nella prossima Legge di bilancio ci siano comunque delle misure di carattere previdenziale. Possibilmente non restrittive rispetto all’attuale situazione, in attesa del 2022. Quanto al decreto cura Italia, il sindacalista spiega che, sul fronte delle pensioni ci sono “degli aspetti da noi proposti che non sono stati accolti”. “Avevamo ad esempio suggerito la possibilità di presentare la domanda di pensione successivamente ma con decorrenza retroattiva al momento della maturazione del diritto. Quindi ad esempio chi matura la pensione dal 1 aprile dovrà necessariamente fare la domanda entro la fine del mese se vuole evitare di perderebbe quella mensilità”, evidenzia Ghiselli.



© RIPRODUZIONE RISERVATA