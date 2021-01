RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli: Quota 41 e flessibilità a 62 anni (ultime notizie) 

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Intervistato da pensionipertutti.it, Roberto Ghiselli torna a parlare di Quota 100 a seguito dei rilievi mossi alle dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini a proposito del numero di domande effettivamente presentate per accedere alla misura di riforma pensioni varata dal Governo Conte-1. “Quota 100 non è una risposta sufficiente ai problemi previdenziali dei lavoratori, perché impedisce l’accesso anticipato alla pensione a chi è più debole nel mercato del lavoro che ben difficilmente raggiunge i 38 anni di contributi, come le donne (su 267 mila beneficiari di Quota 100 solo 77 mila sono donne), chi fa lavori più pesanti o discontinui, chi è disoccupato, chi ha dovuto interrompere il lavoro per ragioni di cura, non guarda alle nuove generazioni e inchioda i lavoratori precoci ad una anzianità di lavoro superiore ai 43 anni”, spiega il Segretario confederale della Cgil.

LE RICHIESTE PER IL PROSSIMO GOVERNO

Secondo il sindacalista, è necessaria “una riforma complessiva della previdenza che consenta realmente a tutti di poter scegliere quando andare in pensione, dopo 62 anni di età o con 41 anni di contributi, prevedendo condizioni di equità per chi si trova nelle condizioni più svantaggiate. Per noi è importante che questo tema rientri nell’agenda politica del prossimo Governo e comunque sosterremo le nostre richieste con delle iniziative”. Ghiselli evidenzia tra l’altro che “il basso tiraggio di Quota 100 sta determinando un rilevante risparmio, di circa 7 miliardi”, rispetto alle risorse stanziate, che dovrebbe “rappresentare una dote iniziale per fare decollare una riforma che parta dal 2022”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA