RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli teme la conferma della Legge Fornero (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GHISELLI

Intervistato da cuoreeconomico.com, Roberto Ghiselli non nasconde di avere un timore riguardante le misure di riforma pensioni per il post-Quota 100: “Vorrei sbagliarmi ma mi sembra evidente che nelle intenzioni del Governo c’è la conferma della legge Fornero, magari prorogando e ritoccando alcuni strumenti già sperimentati, come Opzione donna e l’Ape sociale. Del resto il fatto che il ministro Orlando si sia deciso dopo ben 7 mesi dall’insediamento di questo Esecutivo a convocare il sindacato e solo per prendere altro tempo la dice lunga. Quota 100, che non ha saputo dare una risposta alla parte più debole del mercato del lavoro, come le donne, non ha superato la Legge Fornero ed ora siamo da capo al problema”, sono le parole del Segretario confederale della Cgil.

LE PROPOSTE DELLA CGIL

Il sindacalista aggiunge: “Noi proponiamo una riforma vera della previdenza, che consenta alle persone di decidere quando andare in pensione, dopo 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. Oggi in Italia per poter andare in pensione occorrono 67 anni di età, la peggiore condizione in Europa, e con l’aggancio alla speranza di vita questo limite si innalza di un mese ogni anno”. Ghiselli specifica poi che secondo il sindacato occorre “riconoscere anche previdenzialmente il lavoro di cura e delle donne, i lavori più gravosi, e soluzioni specifiche che consentano di andare in pensione prima ai disoccupati che hanno una certa età e a chi è inidoneo al lavoro”. Vedremo come si svilupperà a partire dal mese prossimo il confronto tra sindacati e Governo sulla previdenza.

