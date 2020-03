RIFORMA PENSIONI/ Gli attacchi a Salvini per Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI CALENDA

Il Governo sembra intenzionato a non toccare Quota 100, nonostante richieste che arrivano in tal senso, anche dall’interno della maggioranza, per liberare risorse utili ad affrontare l’emergenza coronavirus. Pare invece che il tavolo di confronto con i sindacati sulla riforma pensioni dovrà aspettare ancora qualche settimana per riprendere. Quota 100 diventa però terreno per attacchi a Matteo Salvini. Carlo Calenda, per esempio, rispondendo a un tweet del leader della Lega che chiede di rivedere le regole europee, scrive, rivolto all’ex ministro dell’Interno: “L’Europa ha sempre chiesto + investimenti in sanità e scuola, e – in pensioni. L’opposto di quello che hai fatto. Fregarsene delle regole (peraltro in via di sospensione), in un momento di emergenza è necessario, fregarsene della verità è molto pericoloso. Momento di crescere”.

L’ATTACCO A SALVINI

Parole contro Salvini e Quota 100 si leggono anche gayburg.com, con un’accusa molto pesante al leader leghista: “Salvini dovrebbe smetterla di perdere tempo ad ostentare quanto è adolescente la sua nuova fidanzatina e dovrebbe iniziare a rendere conto agli italiani del perché abbia cercato voti con quella aberrante ‘Quota 100’ che ci costa 8 miliardi all’anno per aver mandato in pensione anzitempo migliaia di medici e infermieri con conoscenza ed esperienza. A causa sua nominiamo medici degli studenti senza esperienza e senza esame professionale dato che lui ha elargito pensioni in cambio di voti. Ed ora ci sono italiani che muoiono a causa sua…”.



