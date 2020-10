RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti benefici di Quota 100 (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, I BENEFICI DI QUOTA 100

Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, non boccia in toto Quota 100, misura di riforma pensioni che ormai è dato per certo non verrà rinnovata a fine 2021. In un’intervista ad Adnkronos/Labitalia spiega infatti che “la pensione anticipata Quota 100 ha avuto effetti benefici sul nostro mercato del lavoro; anche se questa misura ha sofferto di alcuni limiti che ne hanno depotenziato l’efficacia”. Tra questi limiti,c’è anche la temporaneità della misura. “Molti lavoratori hanno infatti percepito che la sperimentazione, di durata triennale, potesse essere interrotta in corso d’opera creando timori su una nuova stagione di esodati”, senza dimenticare che “più fonti hanno diffuso l’idea, non radicata nella norma e nella prassi, di un calcolo penalizzante che invece non era contenuto negli ingredienti di questa forma di pensionamento”.

L’OBIETTIVO RAGGIUNTO IN PARTE

Secondo Calderone, poi “il pensionamento anticipato Quota 100 non è stato sufficientemente inserito ‘a sistema’ in meccanismi di esodo e prepensionamento che si propongano quali strumenti efficaci per un vero passaggio di testimone fra generazioni. In particolare, il dl 4/2019 ha previsto un sistema di esodo solo attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, a oggi attivi per un numero limitato di comparti produttivi”. Dunque l’obiettivo di Quota 100 di “sanare le rigidità di un panorama pensionistico determinate dalla riforma di fine 2011 che le precedenti stagioni dell’Ape privato e sociale non erano forse riuscite fino in fondo a temperare” “è stato raggiunto solo in parte, visti i numeri ridotti delle adesioni registrate da questa forma di pensione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA