RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti collaterali dell’uscita anticipata (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE AFFERMAZIONI FALSE

La Fondazione Anna Kuliscioff ha diffuso un documento interessante nel momento in cui si è tornati a parlare di riforma pensioni, tramite Mercato del lavoro news n. 63, che inizia con queste parole: “In occasione dell’apertura del confronto tra Sindacati e Governo sulle pensioni è opportuno fare un po’ di chiarezza rispetto alla realtà del sistema previdenziale e in particolare fare un check ad alcune delle affermazioni che vengono diffuse e acriticamente accettate per conferire adesione emotiva alle rivendicazioni”. In particolare viene spiegato che è falso affermare che “il pensionato italiano è quello che paga le tasse più alte”. Infatti, “calcolando l’importo medio delle pensioni al tasso di sostituzione (ossia la percentuale del trattamento pensionistico rispetto alla retribuzione del lavoratore attivo), l’aliquota media di tasse e contributi pagate dai pensionati italiani è stata del 22% nel 2018, contro il 31% dei lavoratori attivi”.

I RISCHI DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO

“Altro gettonatissimo argomento quello per cui la spesa pubblica per pensioni in Italia sarebbe inferiore alla media europea. Falso!”, si legge ancora. Mentre “è verissimo che i contributi previdenziali italiani sono, senza avversari, i più alti al mondo”. La conclusione è che “la rivendicazione di anticipare il pensionamento comporta una diminuzione delle rendite pensionistiche perché peggiora in misura sempre crescente il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati, oppure un aumento della spesa assistenziale per sostenere le pensioni!. In realtà un miglioramento del sistema previdenziale si avrà soltanto se aumenterà l’occupazione giovanile” e se gli anziani resteranno al lavoro.

