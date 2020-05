RIFORMA PENSIONI/ Gli effetti da tsunami del coronavirus (ultime notizie)

Pubblicità

RIFORMA PENSIONI GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA

In un articolo pubblicato su L’Economia, l’inserto del Corriere della Sera, Alberto Brambilla e Claudia Negro ricordano che nonostante il varo di Quota 100 e il rinnovo di misure come Opzione donna e Ape social tra le ultime misure di riforma pensioni, il sistema italiano era in grado di reggere all’aumento degli italiani in quiescenza, anche per via dell’incremento occupazionale che si era registrato nel 2019. Tuttavia, “su questo trend positivo è piombato come uno tsunami la pandemia di Sars Cov-19. Quali riflessi avrà sulle pensioni?”. Per gli autori si tratterà di effetti probabilmente “molto gravi a partire dalla propensione al pensionamento; infatti si pensava che le richieste con Quota 100 si riducessero a non più di 50 mila nel 2020 e 2021”, ma la crisi generata dal Covid-19 “costringerà molti soggetti rimasti senza lavoro e senza ammortizzatori sociali a richiedere la pensione”.

LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA A RISCHIO

Per Brambilla e Negro è “prevedibile quest’anno un aumento dei pensionati di circa 160 mila unità e con un anticipo medio di oltre tre anni”. Come se non bastasse, è quasi scontato un calo dell’occupazione che avrà “pesanti ripercussioni sulla sostenibilità del sistema pensionistico”. Potrebbe esserci complessivamente uno sbilanciamento tra entrate e uscite capace di generare “un disavanzo di circa 41 miliardi contro i 21 circa degli ultimi 4 anni”. La situazione è quindi tutt’altro che rosea e occorrerà vedere quali provvedimenti verranno presi per provare a migliorarla, a partire da una ripresa dell’economia e dell’occupazione.



